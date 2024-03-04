Перехватывающие парковки вдоль улиц начали открывать в Москве

Перехватывающие парковки, расположенные вдоль улиц, начали открывать в Москве. Они работают по правилам парковок со шлагбаумом. Такие стоянки легко узнать по особым информационным щитам.

По словам экспертов, перехватывающих парковок в столице не хватает, поэтому найти свободное место для автомобиля бывает довольно проблематично. Утром практически все места заняты и освобождаются они только к вечеру.

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