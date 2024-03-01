Путин анонсировал соединение столичных МЦД с некоторыми российскими регионами

Московские центральные диаметры (МЦД) соединят столицу с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Президент подчеркнул важность масштабной модернизации центрального транспортного узла. Значение реализации проекта проанализировал председатель комиссии по вопросам цифровой мультимодальной пассажирской мобильности общественного совета при Минтрансе Норайр Блудян.

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