Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 09:45

Транспорт

Путин анонсировал соединение столичных МЦД с некоторыми российскими регионами

Путин анонсировал соединение столичных МЦД с некоторыми российскими регионами

Все направления в послании президента напрямую касаются Москвы – Собянин

Новости часа: Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Новости часа: Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Новости часа: Путин заявил, что московские диаметры соединят несколько российских регионов

Владимир Путин раскрыл детали первого маршрута ВСМ Москва – Петербург

Новости часа: президент РФ анонсировал налоговые вычеты при сдаче норм ГТО

Новости часа: президент РФ поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Владимир Путин объявил о запуске пяти национальных проектов

Новости часа: Путин заявил, что МЦД соединят несколько российских регионов

Московские центральные диаметры (МЦД) соединят столицу с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Президент подчеркнул важность масштабной модернизации центрального транспортного узла. Значение реализации проекта проанализировал председатель комиссии по вопросам цифровой мультимодальной пассажирской мобильности общественного совета при Минтрансе Норайр Блудян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьтранспортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика