24 февраля, 17:00Город
"Мой район. Новости": более 300 пешеходных переходов откроют в Москве
У жителей Бабушкинского района Москвы появился короткий путь до станции метро благодаря пешеходному переходу через трамвайные пути на пересечении улиц Енисейской и Печорской.
В 2024 году в Москве планируют открыть более 300 переходов. Их обустроят рядом со школами и детскими садами, станциями метро, МЦК и МЦД, а также вблизи автобусных и трамвайных остановок.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
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Программа: Мой район. Новости