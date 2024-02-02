"Мой район. Новости": ярмарка выходного дня открылась в Нагатинском Затоне

В Нагатинском Затоне открылась ярмарка выходного дня. Впервые подобные торговые точки заработали в Москве не в начале апреля, а в феврале. Это стало возможным благодаря возведению стеклянных отапливаемых павильонов.

На ярмарке можно купить овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты, колбасу, сыры и многое другое. Приобрести их можно с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.

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