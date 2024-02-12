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12 февраля, 14:15

Технологии

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

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В парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель", отметил в личном блоге Сергей Собянин. Данная модель робота оснащена сменным навесным оборудованием, благодаря чему может работать круглый год и в любую погоду: зимой расчищать снег, а летом подметать и мыть дорожки. Электробатарея у "Пикселей" рассчитана на 16 часов автономной работы.

Насколько машины облегчат жизнь коммунальным службам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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