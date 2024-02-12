Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о том, как Москва помогает восстанавливать жизненно важные объекты в Луганске и Донецк.

Мэр Москвы рассказал, что с 2022 года московские специалисты построили, восстановили и отремонтировали более 1 720 зданий и сооружений, среди которых жилье, школы и детские сады, объекты здравоохранения. Также были восстановлены 555 километров инженерных сетей и 1,3 миллиона квадратных метров дорог.

В городах-побратимах постоянно находятся бригады столичных коммунальщиков, которые проводят аварийно-восстановительные работы и помогают при прохождении осенне-зимнего периода.

Градоначальник подчеркнул, что работы продолжатся и в этом году – планируется восстановить и отремонтировать 1 237 зданий и сооружений, почти 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных метров дорог.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Собянина за помощь, которую Москва оказала Донецку.

До этого сообщалось, что в столице волонтеры помогли подготовить к отправке в читальни ДНР и ЛНР более пяти тысяч изданий художественной литературы и учебников в рамках акции по восстановлению фондов русской литературы "Книги Донбассу".

Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска