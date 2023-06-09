Пушилин поблагодарил Собянина за помощь Москвы Донецку

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил Сергея Собянина за помощь, которую Москва оказала Донецку, следует из его интервью РИА Новости.

"Для нас прошел самый сложный в нашей истории отопительный сезон, когда нехватка воды, когда водопотери бешеные, когда котельные просто выбивало, потому что давления не хватает воды, они автоматически отключаются. Что такое зимой отключенная котельная – это прямо серьезная проблема для коммунальных служб", – рассказал Пушилин.

По его словам, были задействованы и возможности подвоза воды к котельным на постоянной основе, и бурение скважин. Во всем этом помогали коммунальные службы Москвы, подчеркнул Пушилин.

Ранее Собянин рассказал о восстановлении Донбасса. Как уточнил столичный градоначальник, удалось восстановить разрушенные школы и детские сады, чтобы подготовить их к учебному году. Для подготовки к отопительному сезону были восстановлены инженерные сети, энергетические установки.Также в порядок приводят транспортную сеть.

Мэр добавил, что основные усилия власти направили на поддержание коммунального хозяйства.

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