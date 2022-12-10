Ветеранские организации Москвы, ДНР и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководители общественных ветеранских организаций Москвы, ДНР и ЛНР подписали соглашения о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в Государственном Кремлевском дворце в ходе мероприятия, посвященного 35-летию Московского городского совета ветеранов, Дню Героев Отечества и 81-й годовщине битвы под Москвой.

"В нем приняли участие председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков, председатель общественной организации "Организация ветеранов" ДНР Николай Штефан и председатель общественной организации "Республиканская организация ветеранов" ЛНР Виталий Лещенко", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков отметил, что соглашениями предусмотрена совместная работа, информирование друг друга, обмен опытом, делегациями для изучения направлений ветеранской работы.

По его словам, также предусматривается совместная деятельность по увековечиванию значения ВОВ, воспитанию молодежи и целому ряду других направлений.

"Мне думается, что это поможет на – и Москве, и Луганску, и Донецку – более четко и правильно выстроить нашу совместную ветеранскую работу", – подчеркнул Пашков.

В числе приоритетных направлений совместной работы также сохранение военно-исторического наследия России и патриотическое воспитание молодежи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские специалисты в республиках Донбасса ведут работу по восстановлению объектов социальной инфраструктуры и их подготовке к зимнему отопительному сезону. По его словам, специалисты из Москвы проверили все коммуникации, в том числе системы водоснабжения и котельные.

Мэр отметил, что лично посетил Донбасс, чтобы не только пообщаться с военными, гражданскими специалистами и местными жителями, но и оказать им необходимую помощь.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!