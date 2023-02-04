Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы выделили дополнительные аварийные бригады Донецку для поддержания городской системы, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по его словам, продолжается восстановительная работа в городе. Столичные службы прокладывают новые сети и водоводы, бурят новые скважины, и так далее. Как подчеркнул Собянин, проделывается огромная работа.

Он отметил, что все рабочие, которые участвуют в восстановлении объектов, приезжают на Донбасс добровольно.

"Москвичи, которые здесь работают – это все добровольцы. Никого насильно мы сюда не заставляем приезжать. Наоборот, люди еще и сами вызываются приехать сюда, помочь Донецку, Луганску, помочь нашим ребятам обустроиться на месте будущих возможных боевых действий", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что московские школы собрали для образовательных учреждений Луганска и Донецка свыше 73 тысяч единиц учебников и различного оборудования. В школы, колледжи и детские сады Донецка и Луганска поступили учебная литература, художественные книги, компьютеры, мебель, спортинвентарь, оборудование для столовых, хозяйственные товары и многое другое.

Российская столица оказывает школам из новых регионов страны не только материальную помощь, но и делится с ними педагогическим опытом. В частности, для руководителей школ организованы курсы повышения квалификации по программе "Управление образовательными системами".

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