Сергей Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении ДНР и ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о том, как сейчас Москва помогает своим городам-побратимам Донецку и Луганску, а также о том, что было сделано за прошедшие месяцы в рамках этой работы. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Правительства столицы и ДНР в июне прошлого года подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Церемония подписания проходила в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Собянина, главная задача представлялась в том, чтобы не бросать в беде наших побратимов, а также помочь им адаптироваться к новой мирной жизни.

"Восстановить разрушенную инфраструктуру, ну и дать новое качество, другой уровень городского обустройства. Это реконструкция инженерной инфраструктуры, которая оказалась в безобразном состоянии, частично восстановление объектов соцкультбыта. И самый большой объем – после каждой бомбежки. С начала этого года в Донецке было восстановлено 13 тысяч окон", – отметил градоначальник.

Мэр Москвы подчеркнул, что особое внимание уделяется благоустройству городских территорий: дворов, улиц, скверов. Данные работы выполняются параллельно с инженерными и текущими задачами. Таким образом, столичные специалисты формируют инфраструктурную основу для дальнейшего восстановления городов.

Пока рано оценивать результаты, отметил Собянин, так как процесс восстановления крупнейших городов Донбасса еще продолжается. К примеру, реконструкция систем жизнеобеспечения займет годы, однако Москва продолжит оказывать необходимую поддержку этим городам.

"Мы не уйдем оттуда, будем помогать ребятам, жителям, городам этим, восстанавливать их. По-братски, по-настоящему", – сообщил мэр столицы.

Несмотря на различные сложности, московские специалисты продолжают помогать Донецку и Луганску, рискуя жизнью.

"Буквально не так как давно за один день шесть погибших, девять раненых. И притом из их товарищей никто не уехал. Они доделывают свою работу, завершают ее, этот сезон строительный, никто не уехал и не бросил", – рассказал градоначальник.

Одновременно с этим Москва также решает вопросы с обеспечением собственной безопасности. Весь научно-технологический потенциал города используется для того, чтобы помочь ПВО и Минобороны защитить российскую столицу и ее жителей. Все, чтобы Минобороны просит сделать Москву, делается в самые сжатые сроки, поделился Собянин.

В течение последнего месяца на объектах противовоздушной обороны ежедневно работают от полутора до двух тысяч человек.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Сергея Собянина за помощь, которую Москва оказала Донецку.

До этого сообщалось, что в столице волонтеры помогли подготовить к отправке в читальни ДНР и ЛНР более пяти тысяч изданий художественной литературы и учебников в рамках акции по восстановлению фондов русской литературы "Книги Донбассу".

Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска