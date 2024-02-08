Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Москва поддержала грантами за два года больше 140 исследований медиков. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, уже больше двух десятков проектов прошли этап пилотирования и доказали свою эффективность в клинической практике.

Например, в Спинальном нейрохирургическом центре больницы имени Ворохобова разработали первую в стране методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. С ее помощью провели больше 850 успешных операций, после которых реабилитация пациентов проходит быстро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.