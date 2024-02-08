"Мой район. Новости": новая поликлиника открылась в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе столицы открылась новая поликлиника, которая полностью соответствует московскому стандарту. В медучреждении установлены современное оборудование, обустроены комфортные зоны ожидания для посетителей и удобные комнаты отдыха для персонала.

Пространство организовали таким образом, чтобы на первом этаже принимали врачи, к которым чаще всего обращаются пациенты. На втором этаже будут вести прием специалисты узких специальностей.

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