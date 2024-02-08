Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за морозов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Колесо обозрения "Солнце Москвы" временно не работает из-за пришедших в столицу морозов. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

"8 февраля из-за морозов прокаты на колесе обозрения временно приостановлены. Аттракцион продолжит работу, как только морозы ослабнут", – говорится в сообщении.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные, 10 и 11 февраля, ночью опустится до минус 21 градуса.

По ее словам, в субботу ночью в столичном регионе ожидается температура минус 19–21 градус, а днем она поднимется до минус 15 градусов. При этом в ночь на воскресенье столбики термометров вновь упадут до 20 градусов мороза, но днем температура будет на уровне минус 8–10 градусов, несмотря на ожидаемый 11 февраля снег.



"Атмосфера": -14 градусов ожидается в столице вечером 8 февраля