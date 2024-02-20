20 февраля, 07:45Новости
Московские предприятия поставили городу 830 тыс упаковок лекарств – Собянин
Москва получила более 830 тысяч упаковок лекарств в 2023 году по офсетным контрактам. О преимуществах взаимодействия с бизнесом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Офсетный контракт – это договор города с инвестором. Последний обязуется открыть в Москве производство ключевых товаров, например, медицинских. А власти гарантируют закупку этой продукции в течение многих лет.
В столице уже заключено восемь офсетных контрактов на поставку лекарств. По ним будут производить, например, противоопухолевые препараты и антидепрессанты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.