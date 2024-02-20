Московские предприятия поставили городу 830 тыс упаковок лекарств – Собянин

Москва получила более 830 тысяч упаковок лекарств в 2023 году по офсетным контрактам. О преимуществах взаимодействия с бизнесом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Офсетный контракт – это договор города с инвестором. Последний обязуется открыть в Москве производство ключевых товаров, например, медицинских. А власти гарантируют закупку этой продукции в течение многих лет.

В столице уже заключено восемь офсетных контрактов на поставку лекарств. По ним будут производить, например, противоопухолевые препараты и антидепрессанты.

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