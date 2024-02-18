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Новости

18 февраля, 13:00

Город

"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

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В Сокольниках строят новый корпус детской больницы святого Владимира, работы выполнены на 45%. Это старейшая детская больница в городе – ей 147 лет.

В новом корпусе разместят лаборатории и установят современное медицинское оборудование. В настоящее время идет монтаж кровли, облицовка фасада и работы по внутренней отделке. Строительство завершится весной 2025 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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