"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

В Сокольниках строят новый корпус детской больницы святого Владимира, работы выполнены на 45%. Это старейшая детская больница в городе – ей 147 лет.

В новом корпусе разместят лаборатории и установят современное медицинское оборудование. В настоящее время идет монтаж кровли, облицовка фасада и работы по внутренней отделке. Строительство завершится весной 2025 года.

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