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23 января, 08:30

Общество

Все крупные больницы города перейдут на московский стандарт экстренной помощи в 2024 году

Все крупные больницы города перейдут на московский стандарт экстренной помощи в 2024 году

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Врачи флагмана ГКБ имени Вересаева спасли более 50 тыс человек за 2023 год

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В 2024 году на московский стандарт экстренной помощи перейдут все крупные многопрофильные больницы Москвы. По этой модели уже работает флагманский центр ГКБ имени Вересаева.

За год в медучреждении спасли более 50 тысяч москвичей, провели 36 операций в гибридном формате. Благодаря современным информационным технологиям врачи теперь могут принять больше пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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