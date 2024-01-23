Все крупные больницы города перейдут на московский стандарт экстренной помощи в 2024 году

В 2024 году на московский стандарт экстренной помощи перейдут все крупные многопрофильные больницы Москвы. По этой модели уже работает флагманский центр ГКБ имени Вересаева.

За год в медучреждении спасли более 50 тысяч москвичей, провели 36 операций в гибридном формате. Благодаря современным информационным технологиям врачи теперь могут принять больше пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.