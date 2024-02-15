Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

Москва поделится наработками в применении искусственного интеллекта (ИИ) с коллегами. Медики из российских регионов смогут бесплатно подключиться к системе, которую используют в столичном здравоохранении. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Искусственный интеллект помогает специалистам быстрее выявить патологии и поставить точный диагноз. Новое оборудование для диагностики подключают к единому радиологическому центру. Результаты расшифровки загружают в электронную медицинскую карту.



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