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Новости

15 февраля, 13:15

Новости

Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

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Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Москва поделится наработками в применении искусственного интеллекта (ИИ) с коллегами. Медики из российских регионов смогут бесплатно подключиться к системе, которую используют в столичном здравоохранении. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Искусственный интеллект помогает специалистам быстрее выявить патологии и поставить точный диагноз. Новое оборудование для диагностики подключают к единому радиологическому центру. Результаты расшифровки загружают в электронную медицинскую карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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