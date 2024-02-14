14 февраля, 17:15Новости
Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении
Московские специалисты в ближайшие два года обучат нейросети находить на медицинских изображениях признаки почти двух третей самых распространенных заболеваний. Об этом заявил Сергей Собянин Владимиру Путину во время посещения Центра диагностики и телемедицины.
В центре обработано более 12 миллионов исследований. Нейросети помогают находить на медицинских изображениях признаки 37 заболеваний.
До 2020 года технологии компьютерного зрения, готовые к практическому применению, не были распространены в России. С началом пандемии практические наработки позволили в кратчайшие сроки создать и внедрить систему компьютерного зрения для распознавания пневмонии.
После пандемии масштаб применения сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике увеличился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.