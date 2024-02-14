Столичные автостанции Орехово и Варшавская закроются с 26 февраля

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Городские автостанции Орехово и Варшавская на юге Москвы прекращают свою работу с 26 февраля, теперь автобусы будут отправляться с автовокзала Красногвардейского. Об этом сообщил телеграм-канал столичного Дептранса.

"Востребованность современного автовокзала Красногвардейского растет, пассажиры уже активно используют его для поездок в южные регионы. Новый автовокзал постепенно становится главным межрегиональным транспортным узлом на юге Москвы", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



По его словам, новый автовокзал может обслуживать до 4 000 пассажиров за день. Уже сейчас с него отправляется около 80 рейсов с более чем 1 000 человек, напомнил он. Из этой точки можно уехать в более чем 30 городов, а общее количество постоянно растет, указал Ликсутов.

Международный автовокзал открылся 29 декабря 2023 года. По словам Сергея Собянина, с Красногвардейского автовокзала смогут каждый день отправляться до 360 международных и междугородных рейсов, в том числе в новые регионы РФ и южные субъекты России.



Первый рейс отправился 31 декабря. Автобус, по словам Ликсутова, поехал по маршруту Москва – Новомосковск. К 5 февраля 2024 года с вокзала отправились уже свыше 4 000 пассажиров.



Пресс-служба ведомства подчеркивала, что Красногвардейский стал пятым в списке московских вокзалов, попавших в масштабный проект по их обновлению.

Урбанист оценила важность автовокзала Красногвардейского в транспортной системе Москвы