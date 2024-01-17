Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

В 2024 году в ТиНАО построят восемь школ. Часть учебных заведений инвесторы возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ТиНАО за последние годы построили почти 50 современных школ. Занятия там не ограничиваются школьной программой – уже с первого класса дети пробуют себя в разных профессиях. Для этого в зданиях есть все необходимое: просторные спортзалы, лаборатории и IT-классы с новейшим оборудованием.

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