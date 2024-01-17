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17 января, 22:45

Новости

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин сообщил, что пассажиры совершили уже 1 млрд поездок по МЦК с 2016 года

Новости часа: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК – Собянин

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Собянин: мост между Балчугом и Крымской набережной откроем в этом году

Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК

Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Собянин: мост между Балчугом и Крымской набережной откроем в этом году

В 2024 году в ТиНАО построят восемь школ. Часть учебных заведений инвесторы возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ТиНАО за последние годы построили почти 50 современных школ. Занятия там не ограничиваются школьной программой – уже с первого класса дети пробуют себя в разных профессиях. Для этого в зданиях есть все необходимое: просторные спортзалы, лаборатории и IT-классы с новейшим оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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