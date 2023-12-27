В Москве достроили пешеходный переход на участке северного направления МСД

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Строительство подземного пешеходного перехода в районе Сочинской улицы подошло к финалу на участке северного направления МСД от улицы Лухмановской до М-12. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что ведомство уделяет особое внимание безопасности пешеходов на дорогах, для этого в городе возводятся внеуличные пешеходные переходы.

"Так, в составе одного из участков северного направления Московского скоростного диаметра завершено строительство пешеходного перехода к остановке общественного транспорта и промзоне Руднево", – поделился Загрутдинов.

По его словам, мероприятия осуществлялись в рамках реализации большого проекта – участка на северном направлении МСД. В сентябре прошло открытие с участием Сергея Собянина участка Московского скоростного диаметра от улицы Лухмановской до Покровской и моста через реку Пехорку. Это позволило соединить пути с трассой Москва – Нижний Новгород – Казань.

Северное направление МСД связало такие магистрали, как восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург и будущий дублер трассы М-7 "Волга", скоростную автомобильную дорогу М-12.

Как ранее отметил мэр столицы, трасса М-12 увеличит транспортную связность, а также раскроет социальный потенциал российских регионов. Протяженность дороги от Москвы до Казани составляет 810 километров. По словам Собянина, ее строительство завершили на семь месяцев раньше.

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