Собянин: в этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году планируется привести в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам Москвы. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

"Среди них 8 станций метро, 9 станций МЦД и 4 транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 гектара", – добавил мэр столицы.

Собянин отметил, что работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями проходит в Москве не первый год. Например, в прошлом году было обустроено 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2023 году в Москве капитально отремонтировали семь мостовых сооружений. Он отметил, что состоянию столичных мостовых сооружений уделяется большое внимание.

До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на строящейся железнодорожной станции Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) создадут новую платформу и подземный пассажирский терминал.

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