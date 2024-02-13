Семь мостовых сооружений капитально отремонтировали в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В 2023 году в Москве капитально отремонтировали семь мостовых сооружений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что состоянию столичных мостовых сооружений уделяется большое внимание. Специалисты регулярно их обследуют, а после принимают решение о выполнении капитального или текущего ремонта.

"В прошлом году обновили такие знаковые объекты, как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", Лизинский путепровод", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В ходе работ специалисты отремонтировали основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, покрытие проезжей части, привели в порядок тротуары и лестничные сходы.

Несмотря на работы, движение транспорта на время их проведения полностью не ограничивали. Ограничения вводились поочередно.

В конце января в Москве начался ремонт Лефортовского тоннеля. Работы проводят в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Завершить работы планируют во втором квартале 2024 года. В рамках капремонта специалисты заменять старую облицовку стен тоннеля, а также обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели.

