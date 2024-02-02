Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Деформационные швы на 30 мостовых сооружениях обновят в Москве. В общей сложности в столице заменят более 4 тысяч погонных метров, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях", – указал заммэра Петр Бирюков.

Как он отметил, швы необходимо периодически менять, поскольку из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры металлические конструкции разрушаются. В результате этого на дороге появляется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.

Специалисты проводят работы только в теплое время года. Сначала они разбирают конструкции, после чего устанавливают новые, проводят армирование и бетонирование переходных зон.

На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются, вводятся временные перекрытия для движения по одной полосе.

Ранее сообщалось, что монолитные работы близятся к завершению на автомобильном мосту через реку Битцу. Речь идет об участке МСД от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. По словам заммэра Андрея Бочкарева, уже завершено устройство всех опор, железобетонных балок и плиты.

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