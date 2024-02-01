На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Монолитные работы близятся к завершению на автомобильном мосту через реку Битцу. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Заммэра объяснил, что речь идет об участке МСД от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. По его словам, уже завершено устройство всех опор, железобетонных балок и плиты.

"Строящийся мост через реку Битцу по проекту имеет пять опор из монолитного железобетона, пролетное строение, состоящее из сборных балок и плиты проезжей части. Для возведения объекта предусмотрено более 4,5 тысячи кубометров бетона и около 850 тонн арматуры", – добавил Бочкарев.

По словам Бочкарева, ширина сооружения составит 40 метров. В проекте указано, что движение на мосту будет осуществляться на восьми полосах, отметил заммэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве второго дублера Киевского и Калужского шоссе. По его словам, первая очередь новой автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО будет сдана в эксплуатацию в 2024 году.

Протяженность первой очереди составляет 8,2 километра. Здесь планируются два туннеля-путепровода для соединения с поперечными магистралями, автомобильный мост через реку Сосенку и еще один путепровод в районе СНТ "Родник", уточнил мэр.



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