Капремонт Жуковского путепровода завершился в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Жуковского путепровода в Центральном административном округе столицы (ЦАО). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – отметил он.

В рамках работ специалисты переустроили проходящие под сооружением контактные сети для электропоездов и системы связи РЖД, выполнили мероприятия по устройству трех тел опор моста и смонтировали 12 новых 24-метровых железобетонных балок пролетных строений.

Также в завершении было уложено покрытие мостового полотна площадью около 375 квадратных метров, выполнено благоустройство прилегающей территории и устройство инженерных сетей. На подходах к путепроводу обновили асфальт.

Ранее движение по трем полосам Дмитровского путепровода запустили после реконструкции. Строители разобрали подходы к временному путепроводу в сторону в области за десять дней, выполнили укладку насыпи и асфальта на подходах к новому путепроводу по направлению в центр столицы.

До этого сообщалось, что после реконструкции Дмитровского путепровода перепробег автомобилей сократится, а время проезда по Дмитровскому шоссе в сторону центра уменьшится на шесть минут. В Дептрансе уточнили, что реконструкция улучшит транспортное обслуживание Тимирязевского района, Западного и Восточного Дегунина, Бескудниковского, Дмитровского, Алтуфьевского районов и Лианозова.

"Мой район. Навигатор": движение по Дмитровскому путепроводу запустили в столице