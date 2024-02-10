Собянин: качественно улучшим городскую среду с помощью формата "от дома до дома"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2024 году 785 улиц в разных районах Москвы приведут в порядок в формате "от дома до дома". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что в текущем году работы такого масштаба будут проходить в городе впервые. Он объяснил, что формат "от дома до дома" является преображением городской среды при помощи благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне.

Подчеркивается, что приоритетная задача – комфорт для пешеходов и автомобилистов. Работы предполагают как обновление дорожного полотна, так и обустройство новых пешеходных переходов, удобных подходов и подъездов к жилым кварталам.

Кроме того, предполагается обустройство стел пешеходной навигации, современных остановочных павильонов, иных элементов комфортной городской среды, а также озелененных мест для отдыха со скамейками, уточнил градоначальник.

По его данным, подобным образом преобразятся улицы Академика Королева и Авиамоторная, Комсомольский и Нахимовский проспекты, набережные реки Яузы.

"Всего до 2028 года планируем привести в порядок в этом формате 3 711 улиц в старых границах Москвы", – подвел Собянин итог.

В декабре прошлого года в Москве закончили работы по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Славы. В частности, на пешеходных маршрутах поменяли старое покрытие, заменив его гранитной плиткой.

Кроме того, в прошлом году более 70 километров воздушных проводов спрятали под землю. Собянин подчеркивал, что провода убирают в специальные трубы, которые соединены с кабельными колодцами. При необходимости через них можно выполнить ремонт или подключить новые линии.

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год