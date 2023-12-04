Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве закончили работы по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Славы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

С его слов, Воробьевская набережная является любимым местом отдыха, прогулок и занятий спортом многих москвичей. Она сохранила свой привычный облик, но в то же время помолодела, сказал мэр.

Он рассказал, что у новой велотрассы и беговой дорожки появилось пружинящее покрытие. На пешеходных маршрутах также поменяли старое покрытие: его заменили гранитной плиткой, еще там установили больше лавочек. Прогулочный маршрут вдоль заказника "Воробьевы горы" увеличился почти на три километра после благоустройства, кроме того, отремонтировали лестничные спуски, написал градоначальник.

Собянин добавил, что обновлению подлежала и небольшая смотровая площадка на крыше одного из причальных сооружений.

Помимо этого, у Воробьевых гор появился новый парадный вход – Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. Как указал мэр, по пути от эскалаторной галереи к смотровой площадке и горнолыжному комплексу можно больше узнать о 15 зимних олимпийских видах спорта и знаковых вехах в их истории, великих олимпийцах прошлого и современности. Информацию разместили на специальных стелах, расположенных вдоль аллеи, сказал он.

Также оборудовали площадку для керлинга, на которой летом можно будет играть в петанк, а в средней части аллеи сделали экоплощадку из террасной доски, где установили стенды о природном разнообразии парка, сказал градоначальник.

Во время прогулки по Аллее можно будет передохнуть в зеленых зонах с лавочками и качелями, также есть кафе, пункты проката, комнаты матери и ребенка, рассказал Собянин.

На данный момент на Воробьевской набережной и Аллее славы высаживают почти 80 лип, рябин, елей и черемухи. Весной там высадят еще свыше 400 кустарников, среди которых боярышник, калина, дерен и чубушник, заключил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что в столице закончили работы в рамках второго этапа благоустройства набережной Марка Шагала – от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных.

Мэр отметил, что проложили прогулочные дорожки, укрепили берег, установили скамейки для отдыха, а также оборудовали лестницы для спуска на набережную.

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала