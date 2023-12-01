Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершили работы в рамках второго этапа благоустройства набережной Марка Шагала – от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

"С учетом первого этапа уже 1,2 километра неухоженной береговой линии преобразились в комфортное городское пространство", – говорится в его публикации.

Градоначальник отметил, что в рамках реализации проекта благоустройства были проложены прогулочные дорожки, укреплен берег, установлены скамейки для отдыха, а также оборудованы лестницы для спуска на набережную.

Собянин подчеркнул, что эта территория подойдет для семейных прогулок. Так, дети будут проводить время на игровых площадках с горками, качелями и лазалками, а взрослые, в свою очередь, могут выбрать спокойный отдых или занятие спортом на площадке воркаута с турниками, тренажерами, беговыми и велодорожками.

На набережной также провели работы по озеленению. Мэр уточнил, что было высажено свыше 700 деревьев и кустарников и уложено более 8,3 тысяч "квадратов" газона. Кроме того, по словам Собянина, специалисты обновили систему освещения. Третий этап благоустройства планируют начать в следующем году, резюмировал он.

Ранее Собянин подвел итоги комплексного благоустройства Южного административного округа (ЮАО) Москвы. По его словам, в порядок привели территорию в границах Шипиловской улицы.

Работы проводились на участке прогулочной зоны от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе, а также на территории от улицы Мусы Джалиля до Задонского проезда в Зябликове и участке от Домодедовской до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Северное.



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