Современный сквер с амфитеатром появился в районе Ясенево на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты организовали современный сквер с амфитеатром на месте бывшего пустыря между Тарусской и Ясногорской улицами в районе Ясенево на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках проекта организовали сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам", – подчеркнул он.

Главным местом нового общественного пространства стала сцена с навесом и амфитеатром, которую построили по просьбам местных жителей. Благодаря рельефу удалось разместить места в виде полукруга. В итоге здесь смогут одновременно разместиться около 1 300 человек, сказал Бирюков.

"В ходе работ обустроили зеленый сквер, в котором с помощью геопластики были созданы холмы разной высоты. Среди них высадили деревья и кустарники, организовали уютные зоны отдыха и прогулочные дорожки", – уточнил он.

По его словам, в зеленом пространстве появились 6 игровых территорий и 4 спортивные площадки, включая места для стритбола, баскетбола с мини-футболом, воркаута и силовыми тренажерами.

Всего на месте бывшего пустыря посадили свыше 4 200 квадратных метров цветников, более 40 взрослых деревьев и 3 300 кустарников. Сейчас специалисты планируют высадить здесь еще около 150 деревьев-крупномеров и 1 200 кустарников, заключил заммэра.

До этого про итоги благоустройства на большом открытом пространстве между Тарусской и Ясногорской улицами рассказывал Сергей Собянин. Он подчеркнул, что, помимо многофункционального зеленого пространства тут появился ледовый дворец.

Он уточнил, что со времен массовой застройки Ясенева в центре района больше 40 лет было открытое пространство площадью почти 7 гектаров. Однако теперь неухоженный и неосвещенный пустырь стал новой точкой притяжения местных жителей.

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