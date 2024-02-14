В ГД внесли проект об обязательном доступе газовщиков к внутриквартирному оборудованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Группа депутатов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложила рассмотреть законопроект об обязательном допуске в квартиры специалистов по газовому оборудованию. Соответствующий документ был внесен в базу нижней палаты парламента.

Инициативой предлагается дополнить Жилищный кодекс нормой, которая бы обязала собственника или нанимателя допускать в квартиру специалистов для осмотра, технического обслуживания и ремонта газового оборудования.

Авторами инициативы стали депутаты от разных партий во главе с председателем комитета, депутатом от партии "Единая Россия" Сергеем Пахомовым.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов предложил устанавливать в частных домах датчики газа. Это, по его мнению, необходимо из-за большого количества случаев взрыва газа именно в частных домах. Депутат также предложил рассмотреть возможность установки датчиков газа для малоимущих и пожилых граждан, а также для многодетных семей за счет государства.



Москвичам рассказали, как специалисты Мосгаза проверяют состояние газового оборудования