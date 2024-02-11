Более 64 тыс заявок горожан выполнили специалисты сервисной службы "Мосгаза" в 2023 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты "Мосгаза" в 2023 году выполнили более 64 тысяч запросов горожан. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Жители столицы обращались в службу по телефону и онлайн. Обращения горожан обрабатывает 31 оператор, а работают с ними 178 высококвалифицированных специалистов. В 2023 году заявок оказалось больше, чем в 2022-м.

В числе самых частых запросов оказались переделка газовой разводки, ремонт газовых плит, водонагревателей и котлов, а также их замена.

Обратиться в "Мосгаз" можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону +7 (800) 700-71-04. Заявки от жителей ТиНАО принимают по номеру +7 (495) 660-20-06. Оставить заявку онлайн можно на сайте службы.

Ранее был опубликован график проверки газовых плит москвичей в 2024 году. Газовое оборудование в Москве используют более 1,8 миллиона семей. Графики проверки утверждают префектуры административных округов.

