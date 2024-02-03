Москвичам рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника

Фото: Пресс-служба АО "Мосгаз"

Москвичам рассказали о трех правилах, которые помогут отличить сотрудника газовой службы от мошенника, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Первое, о чем нужно помнить, – такие работы проводят строго по графику. В связи с этим москвичам рекомендуется уточнять даты на сайте и в телеграм-боте АО "Мосгаз" или подписаться на уведомления о предстоящей проверке.

Второе – сотрудники газовой службы приходят только в форме, темно-синей спецовке со светоотражающими полосами, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Кроме того, специалисты обязаны предъявлять владельцу квартиры служебное удостоверение с фотографией и печатью компании.

В-третьих, следует помнить, что профильный сотрудник всегда приходит один и не предлагает платных услуг. Если сомнения все-таки остались, то можно позвонить по телефону: 104 или 7 (800) 700-71-04.

Ранее сообщалось, что злоумышленники создали новую схему по вымогательству денег с помощью искусственного интеллекта, который генерирует голосовые сообщения знакомых и друзей.

Сначала мошенники взламывают аккаунты в Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосов, а затем скачивают голосовые сообщения и формируют новые с необходимым им текстом.

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