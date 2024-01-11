В МВД предупредили о мошенничестве через генерацию голоса друзей в соцсетях

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Мошенники придумали новую схему по вымогательству денег, используя искусственный интеллект для генерации голосовых сообщений знакомых и друзей. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации ведомства, сперва аферисты взламывают аккаунты в Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосов. После этого мошенники скачивают голосовые сообщения и формируют новые с необходимым им контекстом.

Далее, как заявляют в МВД, злоумышленники отправляют сформированные сообщения в личные и групповые чаты с просьбой одолжить некоторую сумму средств, добавляя к голосовому сообщению фото банковской карты с поддельными именами получателей.

Ранее Банк России предупредил о возникновении новой мошеннической схемы, связанной с обновленной банкнотой номиналом 5 тысяч рублей. В ЦБ объяснили, что мошенники звонят россиянам и говорят о необходимости проверить подлинность наличных, для чего предлагают установить на телефон приложение "Банкноты Банка России".



"Техно": мошенники стали подделывать голосовые сообщения пользователей в Сети