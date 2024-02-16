Первый набор данных для обучения ИИ по КТ головного мозга разработали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины создали первый открытый набор данных с результатами компьютерной томографии (КТ) головного мозга для обучения медицинских нейросетей. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По словам заммэра, банк данных включает в себя около 800 КТ-исследований, дополнительную клиническую и техническую информацию. С его помощью разработчики искусственного интеллекта смогут тестировать нейросети для определения заболеваний головного мозга, включая определение внутричерепного кровоизлияния, рассказала Ракова.



"Несколько лет назад Москва, по сути, создала рынок искусственного интеллекта в здравоохранении. <...> На сегодняшний день наши специалисты создали свыше 350 таких датасетов, среди них 68 в открытом доступе", – подчеркнула заммэра.

Наборы данных, по ее словам, также пригодятся для анализа КТ на наличие переломов костей черепа, оценки типа по локализации и так далее. Кроме того, датасеты могут применяться для других патологий, включая головной мозг, грудную клетку и другие части тела.

По словам директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, алгоритмы ИИ будут полезны в медицине, так как подходы к терапии больного зависят не столько от самого факта кровоизлияния, а сколько от его локализации и объема.

"База данных содержит наборы изображений, полученных в результате проведения 800 диагностических исследований головного мозга методами компьютерной томографии в формате DICOM и таблицы с разметкой, она также дополнена текстовыми заключениями врачей-рентгенологов и информацией о видах кровоизлияний, патологиях, технических характеристиках", – уточнил он.

По информации Сергея Собянина, столица начнет делится технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ ко всем ИИ-сервисам города для всех медицинских учреждений и регионов РФ.

Такое задание градоначальнику дал Владимир Путин. До этого Собянин доложил российскому лидеру о модернизации системы здравоохранения Москвы и внедрении в нее искусственного интеллекта.

Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин