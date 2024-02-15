Взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в Троицке

В Москве продолжается строительство новых медицинских учреждений. Новая поликлиника будет возведена В Троицке. В здании планируется оборудовать лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения.

В медучреждении будут работать более 400 медиков, которые в сутки смогут принимать до 750 пациентов. Завершение строительства намечено на 2027 год.

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