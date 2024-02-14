Более половины случаев онкозаболеваний в РФ стали выявлять на ранней стадии – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более половины случаев онкологических заболеваний в стране стали выявлять на начальной стадии. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на Форуме будущих технологий.

Он сказал, что объемы химиотерапии увеличились на 60%, лучевой терапии – более чем на 25%. Также с 2020 года в стране проводится протонная терапия, напомнил президент РФ.

Кроме того, он поручил к 2030 году снизить до минимальных показателей заболеваемость гепатитом С. Российский лидер считает важным повышать эффективность действий в борьбе с кардиологическими, аутоиммунными и вирусными заболеваниями.

"До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С", – отметил Путин.

Ранее глава государства подчеркнул, что в РФ продолжится проект модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, по поводу этого его спрашивали и россияне, и коллеги из регионов.

Кроме того, российский президент сообщил о том, что с 1 марта текущего года медработники будут получать дополнительные выплаты. Также он указал на необходимость повысить с 1 апреля окладную часть зарплат работников медучреждений.

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