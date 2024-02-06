Россиянам рассказали о самом опасном виде рака для детей и молодежи

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Среди молодежи и детей становится распространенным рак легких, опасность также представляют лимфомы, поражающие иммунную систему и внутренние органы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-онколога Евгения Черемушкина.

Для детского возраста также характерна нефробластома – злокачественная опухоль почки, уточнил он.

"Костная патология часто возникает у тех, кто слишком быстро растет либо имеет аномалии в закладочном материале, то есть влияет генетическая предрасположенность. Опухоль в легких в большинстве случаев возникает у курильщиков", – сказал врач.

По его словам, медики переживают из-за того факта, что подобный вид онкологии стали чаще диагностировать у молодых людей.

Вместе с тем Черемушкин отметил, что у взрослых чаще всего выявляют рак кожи, легких и желудка из-за влияния окружающей среды. Эксперт рекомендовал придерживаться здорового образа жизни, чаще бывать на воздухе и проходить диспансеризацию.

Ранее врач-онколог Юлия Шубина перечислила несколько видов онкологии, которые могут быть наследственными. В частности, речь идет о раке молочной железы, яичников и некоторых видах рака толстого кишечника. Она советовала сдавать анализы на генетический риск развития онкологии.

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