04 февраля, 16:48Город
Объем онкологической помощи в Москве увеличился почти в два раза
Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы
В столице увеличилась выявляемость онкологических заболеваний и снизилась летальность после начала работы медицинских учреждений города по единому стандарту. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столичная система здравоохранения смогла достигнуть одного из самых важных результатов в лечении онкологии – преодолеть пятилетний рубеж с момента постановки диагноза. Ракова отметила, что в столице на пять процентов увеличилось раннее выявление онкологических заболеваний.
"Значительно уменьшилась летальность в течение первого года после постановки диагноза: с 17 процентов в 2019 году до 11,8 процента в прошлом году", – отметила вице-мэр.
Сообщается, что в Москве за четыре года возвели более 85 тысяч квадратных метров новой инфраструктуры для онкологической помощи. Кроме того, в клиники поставили оборудование на сумму более пяти миллиардов рублей.
Ранее москвичам рассказали, как работает комплекс МКНЦ имени Логинова в столице. В 2023 году на территории МКНЦ открылся новый комплекс. Здесь размещается центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), три лаборатории, отделение радиоизотопной диагностики, операционный блок, круглосуточный стационар, а также стационары дневного и кратковременного пребывания.
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