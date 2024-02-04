Объем онкологической помощи в Москве увеличился почти в два раза

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В столице увеличилась выявляемость онкологических заболеваний и снизилась летальность после начала работы медицинских учреждений города по единому стандарту. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столичная система здравоохранения смогла достигнуть одного из самых важных результатов в лечении онкологии – преодолеть пятилетний рубеж с момента постановки диагноза. Ракова отметила, что в столице на пять процентов увеличилось раннее выявление онкологических заболеваний.

"Значительно уменьшилась летальность в течение первого года после постановки диагноза: с 17 процентов в 2019 году до 11,8 процента в прошлом году", – отметила вице-мэр.

Сообщается, что в Москве за четыре года возвели более 85 тысяч квадратных метров новой инфраструктуры для онкологической помощи. Кроме того, в клиники поставили оборудование на сумму более пяти миллиардов рублей.

Ранее москвичам рассказали, как работает комплекс МКНЦ имени Логинова в столице. В 2023 году на территории МКНЦ открылся новый комплекс. Здесь размещается центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), три лаборатории, отделение радиоизотопной диагностики, операционный блок, круглосуточный стационар, а также стационары дневного и кратковременного пребывания.