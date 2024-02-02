Путин открыл новые онкологические центры в трех российских регионах

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в формате видеоконференции открыл онкологические центры в Башкирии, Якутии и Томской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, после открытия свою работу начали центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы в Башкирии, хирургический корпус онкодиспансера в Томской области. Также был введен в эксплуатацию онкодиспансер в Якутии.

Кроме того, 2 февраля российский лидер приехал в новый онкоцентр в Туле, который открылся в конце прошлого года.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил увеличить выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризаций и профосмотров. Депутат напомнил, что они еще ни разу не индексировались с 2020 года, когда были впервые введены.



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