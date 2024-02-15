Москвичи в больницах теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 2024 года пациентам московских больниц доступна возможность знакомства с информацией о лечении в онлайн-формате. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Как только в истории болезни формируется какой-то медицинский документ – будь то заключение врача, результаты лабораторных или инструментальных исследований – к ним одновременно с врачом в режиме онлайн имеет доступ и пациент. Он может посмотреть исследования, проконсультироваться с врачами из других клиник, отправить их родственникам", – пояснила вице-мэр.

По словам Раковой, доступ к такой возможности стал еще одним шагом на пути к открытости московской медицины. Буквально за месяц работы функционала истории болезни посмотрели более миллиона раз.

Найти информацию о лечении можно в разделе электронной медкарты "Мои госпитализации" на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". В последнем сервисе уже создано 22 миллиона электронных карт.

В цифровой формат в Москве также перевели патоморфологические лаборатории онкологических клиник. Благодаря этому образцы тканей оцифровываются, а не наносятся на стекло, как было ранее.

Ракова добавила, что после того, как будет сформирован большой архив образцов, на его базе смогут широко применять технологии искусственного интеллекта, а также развивать различные сервисы, нейронные сети и другие.

Ранее стало известно, что в Москве появилась новая нейросеть для выявления заболеваний по КТ-снимкам. Она может находить рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, легочную гипертензию и другие заболевания.



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