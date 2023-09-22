Более шести миллионов лучевых исследований провели в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более шести миллионов лучевых исследований с использованием цифрового оборудования провели в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметил исполняющий обязанности замглавы столичного Депздрава Илья Тыров, развитие единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) стало одним из приоритетных направлений в рамках цифровизации здравоохранения.

Он объяснил, что этот сервис помог централизовать службу лучевой диагностики. Так, в городе появился Московский референс-центр лучевой диагностики, который стал частью Центра диагностики и телемедицины Депздрава столицы. В этом году там проанализировали более трех миллионов результатов лучевых исследований.

На базе нового центра более 300 врачей в круглосуточном режиме анализируют рентгенологические исследования, которые москвичи проходят в городских поликлиниках. Таким образом, горожане, обратившиеся в обычное медучреждение, получают заключение высококвалифицированного узкопрофильного специалиста.

Эксперт приступает к анализу после того, как результаты лучевой диагностики попадают в ЕРИС ЕМИАС. Пациент может ознакомиться с заключением в своей электронной медкарте.

Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев обратил внимание, что такой подход заметно сокращает время подготовки заключения для пациента.

"За все время существования подразделения проведено более восьми миллионов описаний лучевых исследований: компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, маммограмм и рентгенологических снимков", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы начнет проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До этого искусственный интеллект в Москве научился определять перелом ребер на КТ-снимках органов грудной клетки. Особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев.



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