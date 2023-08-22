В Москве ИИ научился определять признаки перелома ребер на КТ-снимках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Искусственный интеллект в Москве теперь способен определять перелом ребер на КТ-снимках органов грудной клетки, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев – алгоритмы автоматизируют рутинные процессы, производят необходимые измерения и обращают внимание врача на малозаметные признаки патологий, то есть экономят время специалиста и повышают качество диагностики", – заявила она.

По словам Раковой, в дальнейшем такое направление пополнит состав комплексного сервиса искусственного интеллекта. Это поможет определять признаки сразу нескольких патологий в рамках одного исследования, уточнила вице-мэр. Так, пациенту будут проводить анализ грудной клетки с подозрением на перелом ребер, а нейросеть, в свою очередь, дополнительно изучит снимок на возможные патологии.

Ранее Ракова рассказала, что столичные исследователи представили материал, который по эластичности и визуальным качествам похож на настоящую кожу человека. Заммэра уточнила, что новая разработка способна повысить качество диагностики в столичных медучреждениях.

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