Москва начнет проводить испытания медицинских сервисов ИИ стран ЕАЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы начнет проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что город сделал большой шаг вперед в сфере цифровых технологий. По ее словам, столица является одним из мировых лидеров по внедрению сервисов ИИ в здравоохранении. Теперь Москва получила возможность осуществлять тестирование этих систем для всего ЕАЭС, уточнила она.

"Центр диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения включен в реестр Росздравнадзора и перечень организаций на портале открытых данных ЕАЭС и имеет право проводить клинические и технические испытания систем искусственного интеллекта", – поделилась Ракова.

Вице-мэр добавила, что исследователи из разных государств могут обзавестись разрешением на использование своих инновационных решений в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжает развиваться единая цифровая платформа здравоохранения. Он отметил, что речь идет об объединении технологий, которые помогают облегчить работу врачам, а пациентам – получить качественную и быструю медицинскую помощь.

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