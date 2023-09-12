Москва начала тестировать уникальные детекторы для лучевого оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские ученые разработали прототип детектора для рентген- и ПЭТ/КТ-аппаратов на основе уникальных перовскитных фотопреобразователей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это материалы, которые могут преобразовывать излучение в электрический сигнал. С их помощью можно получать четкие и информативные снимки. Благодаря технологии производители смогут не зависеть от поставок импортного оборудования, и таким образом повысится доступность медицинских исследований.

Кроме того, более высокая чувствительность новых детекторов снизит лучевую нагрузку на пациента. Уже идет тестирование разработки.

Сейчас в России не производят детекторы для рентгеновского оборудования, поскольку комплектующие для них закупали за рубежом. В связи с этим ученые Центра диагностики и телемедицины столичного Депздрава совместно с университетом науки и технологий "МИСиС" разработали прототип детектора нового поколения.

Это устройство передает интенсивность попадающего на него света и рентген-излучения на основе инновационного материала – галогенидного перовскита, который чутко реагирует на рентген-излучение свечением либо электрическим сигналом.

Разработка уже проходит тестирование, в будущем планируется организовать собственное производство таких детекторов. По своим характеристикам они превосходят применяемые сейчас аналоги. Их внедрение поможет сделать лучевые исследования более доступными.

Детекторы также можно будет использовать в качестве регистрации рентген-лучей в космических орбитальных аппаратах, специальных приборах контроля состояний металлоконструкций, приборах для досмотра и медицинской диагностики.

Специалисты уже изготовили прототип перовскитного детектора, его внедрили в электронную цепь серийного прибора и проводят испытания.

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