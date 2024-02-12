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12 февраля, 07:45

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Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

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Московские специалисты продолжают работы по восстановлению Луганска и Донецка. О результатах их труда в городах-побратимах рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы, работа проводится на жизненно важных объектах городов Донбасса – там ремонтируют инженерные сети и общественные пространства. С 2022 года московские специалисты построили, восстановили и отремонтировали более 1 720 зданий, 555 километров инженерных сетей и 1,3 миллиона квадратных метров дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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