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"Временно оккупированных территорий Украины" не существует, есть новые регионы России: Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Заседание по ситуации на данных территориях проходит 23 февраля в Генассамблее. Встречи проводятся ежегодно после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

"Вынесенная сегодня на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН тема не имеет ничего общего с действительностью и носит исключительно заказной политический характер", – цитирует постпреда РИА Новости.

Он напомнил, что десятую годовщину воссоединения с Крымом Россия отметит в этом марте. Также Небензя подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области присоединились к РФ по итогам законного волеизъявления народа.

Ранее Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвященное "временно оккупированным территориям Украины". На месте российской делегации остался только эксперт от постпредства.

Также постпред подчеркнул, что "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является фальшивкой и ультиматумом. Небензя сказал, что цели СВО все равно будут достигнуты, даже если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле.

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