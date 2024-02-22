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22 февраля, 07:15

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Коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы до 26 февраля

Коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы до 26 февраля

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В преддверии длинных выходных с 23 по 25 февраля коммунальные службы перешли на усиленный режим работы до понедельника, 26 февраля. Специалисты уделят особое внимание уборке улиц и магистралей, тротуаров, общественных пространств и дворов.

Под особым контролем – соблюдение противопожарной безопасности и защита объектов инженерно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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