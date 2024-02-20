Движение пригородных поездов МЖД изменится в праздничные дни февраля и марта

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Расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится в праздничные дни февраля и марта. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

В результате движение электропоездов в зоне столичного транспортного узла 22 февраля, в четверг, будет осуществляться по расписанию пятницы. Субботнее расписание вводится для 23 и 24 февраля, а для 25-го числа – останется расписание воскресенья.

Аналогичным образом в четверг, 7 марта, поезда проследуют по пятничному расписанию, 8-го и 9-го – по субботнему, а 10 февраля останется воскресеньем в плане расписания.

Также из-за переноса выходных уточняется и о других изменениях в расписании поездов. На Казанском направлении это коснется выходных экспрессов от столицы до Рязани, пригородных поездов до платформы 88-го километра и поездов маршрута Черусти – Вековка.

Изменения в расписании коснутся экспрессов между Москвой и Дубной на Савеловском направлении, а также до Александрова на Ярославском направлении. Для Киевского направления, уточнили в МЖД, уточнения в расписание внесли для скорых поездов до Калуги, а на Курском – до Тулы.

Аналогично этому изменения коснулись и Горьковского направления в части экспрессов до Владимира. Также точечные корректировки коснутся графика поездов в Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.

Ранее уточнялось, что поезда будут ходить по другому графику на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД) с 17 по 25 февраля. Причиной тому – закрытие по ночам пути в область от Савеловского вокзала до станции Фили. Это необходимо для строительства путепровода между Беговой и Тестовской.



Кроме того, с 17 февраля расписание изменится и для поездов МЦД-3 вместе с пригородными составами Казанского направления. В свою очередь, это связано с ремонтом контактной сети возле станции Москва-Пассажирская-Казанская, а также на Митьковской соединительной ветви.